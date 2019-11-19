سيالة يبحث مع غوتيرس الاستعدادات لمؤتمر برلين

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمس اجتماعاً مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الاجتماع تركز حول تطورات الوضع الميداني والإنساني، حيث استعرض سيالة آثار اشتباكات طرابلس على العاصمة طرابلس، وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة تمثلت في سقوط قتلى وجرحى طالت المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاعتداء على العاملين في المجال الطبي والإسعاف، آخرها الاعتداء الذي جرى صباح أمس على مقر مصنع للمواد الغذائية.

وتطرق اللقاء أيضا لجهود مبعوث الأمين العام غسان سلامة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار وأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا كما جرى التطرق لمؤتمر برلين والتحضيرات المتعلقة به التي يقوم بها المبعوث الأممي.

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