المسماري: تدمير 19 مدرعة في مدينة مصراتة قادمة من تركيا

استهدفت مقاتلات سلاح الجو أمس تسع عشرة مدرعة بمدينة مصراتة، وصلت مؤخرا من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بالمدينة.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري في بيان، إن المدرعات تم نقلها بواسطة سفينة مدنية تركية، وتم تخزينها في منطقة صناعية وسط المدينة بهدف استخدامها على أرض العمليات وفق خطط الجماعات المسلحة، ما يشكل خرقا جديدا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة.

المسماري أوضح أن استهداف المدرعات وتدميرها تم بدقة عالية وذلك يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها.

هذا وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة من استمرار الدعم العسكري التركي للمليشيات الإرهابية، مطالبة بتجنيب مدينة مصراتة استخدامها عسكريا، حفاظا على سلامة سكانها ومرافقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا