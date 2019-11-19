اجتماع لبحث نقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية لوزارة الداخلية

عقدت اللجنة المعنية بنقل تبعية جهاز الشرطة الزراعية إداريا وماليا إلى وزارة الداخلية اجتماعها برئاسة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن رئيس اللجنة وبحضور كامل أعضاء اللجنة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1248 لسنة 2019م ناقشت خلال الاجتماع كيفية وضع آلية لإتمام إجراءات التسليم، على أن يتم تكليف أعضاء اللجنة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وجهاز الشرطة الزراعية بالإسراع في تشكيل لجان لجرد مكونات الجهاز.

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