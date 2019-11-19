دورة تدريبية لموظفي «مالية الوفاق» في معهد التخطيط بطرابلس

يستضيف معهد التخطيط في طرابلس، برنامجا تدريبيا أعده قسم التدريب بوزارة المالية بحكومة الوفاق لموظفي الوزارة، تحت عنوان «الدبلوم المهني في مجال الرقابة المالية وتطوير عمل المراقب المالي».

وزار مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة المراقبين الماليين، ورئيس قسم التدريب بوزارة المالية، معهد التخطيط اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة سير تنفيذ البرنامج، واستقبلهم مدير معهد التخطيط والقائمين على تنفيذ البرنامج ، حسب بيان الوزارة، المنشور على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأكد المشاركون في البرنامج استفادتهم منه، كما طالبوا بالاستمرارية في تنفيذ هذه البرامج التدريبية؛ لأهميتها في تطوير عمل المراقب المالي.



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