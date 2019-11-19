القيادة العامة تكشف تفاصيل استهداف مواقع في مصراتة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها شنت أمس الاثنين غارات جوية على أهداف بمدينة مصراتة.

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها أنه “في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية التي انتهكت سيادة الدولة وهددت أمنها وسلامة أراضيها ودمرت اقتصادها وبددت مواردها ، وبناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد (19مدرعة ) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة يوم الاثنين الموافق 18/11/2019 والتي تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات وفق خططهم المعروفة لأجهزتنا الاستخباراتية ، وهو ما يشكل خرق جديد من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة”.

وأضاف البيان أنه “بعد اكتمال المعلومات الاستخباراتية من خلال التتبع والمراقبة لهذه الشحنة العسكرية منذ بداية تنزيل المدرعات من السفينة حتى وصولها إلى المخازن ، قام سلاح الجو الليبي وبعد التخطيط لاستهداف هذه المدرعات في نفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن وسلامة البلاد والعباد والجيش الوطني العربي الليبي، تم .. تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وقد عادت طائراتنا لقواعدها سالمه”.

وحذرت القيادة العامة للجيش “من استمرار الدعم العسكري التركي للمليشيات الإرهابية”، مطالبة “بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها”.

وأشارت القيادة العامة إلى أن “استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية يعتبر انتهاك للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية”.

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