مدير الدعم المركزي بطرابلس يبحث صعوبات العمل بالبلدية

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي رئيس لجنة أزمة الوقود عميد محمد فتح الله بزيارة لمقر بلدية طرابلس المركز.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن فتح الله التقى مع عميد بلدية طرابلس المركز ورئيس مكتب التنسيق الأمني طرابلس ومدير جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل بلدية طرابلس المركز والحرس البلدي ومكتب التنسيق الأمني، كما تم التأكيد على أن عمليات توزيع الوقود تتم بشكل سلس على كافة المحطات.

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