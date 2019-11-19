طبي مصراتة: 13 جريحًا جراء الغارة على مصراتة

أخبار ليبيا24

أفاد مركز مصراتة الطبي اليوم الثلاثاء إنه استقبل (13) جريحاً مدنيًا من بينهم امرأة جراء قصف مخازن ذخيرة ومدرعات في غارة نفذها سلاح الجو.

وشن سلاح الجو غارات ليلية استهدفت 19 مدرعة جديدة كانت قد وصلت إلى مصراتة يوم الإثنين من تركيا، وذلك بعد تخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات العسكرية.

وذكرت القيادة العامة للجيش الوطني، أن عملية الاستهداف جاءت بعد اكتمال المعلومات الاستخباراتية من خلال التتبع والمراقبة لهذه الشحنة العسكرية منذ بداية تنزيل المدرعات من السفينة وحتى وصولها إلى المخازن.

وبينت أن الغارات أسفرت عن تدمير مخازن لتخزين الأسلحة والذخائر والصواريخ، إضافة للمدرعات.

وطالبت بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها.

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