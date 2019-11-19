موريتانيا: أمن أفريقيا يستوجب إنهاء أزمة ليبيا

شددت موريتانيا على ارتباط استقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب في أفريقيا بتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأشار الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزوي، خلال حديثه بمنتدى داكار للسلم والأمن في أفريقيا الذي انطلقت فعالياته، أمس، في السنغال، إلى أن استعادة استقرار المنطقة يستوجب حلاً نهائياً للأزمة المشتعلة في ليبيا.

وفي سياق متصل، استشهد الرئيس الموريتاني بالمبادرات التي تُركّز على استعادة الأمن في المنطقة كـ”مجموعة الخمس بالساحل ومسار نواكشوط ومبادرة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والقوات الأممية في مالي”.

وأشاد ولد الغزواي خلال كلمته بالمبادرة الألمانية الفرنسية التي أُزيح عنها الستار في أغسطس الماضي في إطار ما يعرف بالشراكة من أجل الأمن والاستقرار في الساحل، وتقضي هذه المبادرة بتوسيع جهود محاربة الإرهاب لتشمل بعض دول غرب أفريقيا.

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