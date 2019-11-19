عميد بلدية سرت يتفقد العيادات الطبية بمجمع عيادات سرت المركزى الطبى‎

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني يرافقة د .هشام حافظ مدير عام مجمع عيادات سرت المركزى الصحى ،التابع حاليا لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطنى حسب قرار المجلس الرئاسى.

واوضح مسؤول ملف الاعلام بالبلدية انة ناقش معه آلية تفعيل العيادة المجمعة سرت وكافة العيادات الطبية المتخصصة وغرفة العمليات الطؤارى من اجل تقديم خدمات طبية للمرضى المترددين علية ودعمها بكافة الإمكانيات لتقوم بدورها المطلوب منها وخاصة في ظل الازدحام على العيادات الطبية بمستشفى بن سينا بسرت

كما زار عميد البلدية الصيدلية المركزية ومخزن الامداد الطبى بالمجمع وايضا تابع معه نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والاجهزة التي تعرضت لتلف والعطل وإمكانية إيجاد بديل لها بالتواصل مع وزارة الصحة.

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