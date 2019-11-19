الصين تحث الأطراف الليبية على العودة إلى مسار الحوارات والمشاورات

قال نائب المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، إنه يتعين على الأطراف الليبية التمسك بالحوار، ودعم العملية السياسية، مشددا على أنه لا بد من حل القضية الليبية على نحو سياسي.

وأضاف تاو في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا، أن الصين تحث جميع الأطراف في ليبيا على العودة إلى مسار الحوارات والمشاورات؛ بهدف تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد، مضيفا أنه يتعين على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، والتمسك بعملية سياسية يقودها ويمتلكها الليبيون أنفسهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا