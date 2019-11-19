دورة تدريبية في العمل الصحفي والتحرير الاخباري بصندوق الضمان الاجتماعي‎

بدأت بمقر الادارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي الاثنين بمدينة طرابلس دورة تدريبية في مجال العمل الصحفي وكتابة الاخبار والتي تستهدف موظفي اقسام الإعلام والتوعية الضمانية بفروع الصندوق الغربية والجنوبية وتستمر لمدة خمسة أيام.

وسيتلقى المشاركين فيها محاضرات وتطبيقات عملية يقدمها محمود عظيم رئيس قسم الاعلام التوعوي بالادارة العامة للصندوق حول كيفية كتابة وصياغة الاخبار وإجراء المقابلات الصحفية والاستطلاعات وكافة فنون العمل الصحفي.

تأتي هذه الدورة ضمن الخطة التدريبية المعتمدة من المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية وبأشراف وحدة التدريب بإدارة طرابلس بالتعاون مع ادارة الاعلام والتوعية الضمانية لتأهيل وصقل العناصر الاعلامية بفروع صندوق الضمان الاجتماعي وسعيًا الى اعداد كوادر متخصصة في هذا المجال.

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