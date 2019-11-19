«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على مناطق الوسط والشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تعرض مناطق الوسط والشمال الشرقي إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع ارتفاع طفيف في الحرارة، بينما يكون الطقس مستقرا نسبيا على باقي المناطق.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية ظهور ضباب خفيف الليلة على بعض مناطق الجبل الغربى، كما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، كما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 17 و30 درجة مئوية على كل المناطق.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

تكاثر السحب من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وظهور ضباب خفيف آخر الليل على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتلدة السرعة، تنشط على سرت، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 28 درجة مئوية على سرت.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، خصوصا على سهل بنغازي والخليج، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريبيجا بداية من مساء الغد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتتجاوز 21 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية.

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