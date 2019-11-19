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أنباء عن تحركات أممية لرأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواردت مؤخراً، أنباء عن عمل دؤوب تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لرأب الصدع بين أعضاء مجلس النواب وتوحيد صفوفه مجدداً.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة الاتحاد عن مصادر من مجلس النواب، قولهم إن البعثة الأممية تُحاول إعادة تفعيل دور البرلمان في الفترة القادمة، للتخفيف من الانسداد السياسي الحاصل.

من جانبه، رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن القضاء على المجموعات المسلحة التي تفرض سيطرتها على طرابلس بالقوة يُعتبر أمراً ضرورياً ويجب أن يُعطى الأولوية القصوى في الوقت الراهن.

وأضاف العباني في تصريحات لـ”الاتحاد” أن نجاح الجيش في القضاء على هذه التشكيلات يجب أن يُتبع بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة مكونة من 7 وزارات، هي العلاقات الخارجية، التخطيط والمالية، الحكم المحلي، الطاقة والتعدين، العدل، الدفاع، والأمن العام.

وبدوره، اتهم عضو مجلس النواب، علي السعيدي، البعثة الأممية في ليبيا بتعقيد المشهد السياسي والاقتصادي، مُضيفاً أنها “تكيل بمكيالين بسبب خروجها عن اختصاصاتها حسب قرار مجلس الأمن”، حسب وصفه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .البرلمان هو الحل وسلامة هو المشكلة ..انت حمار ياحمار هل تتصور ان القوى الاستعمارية التى تجتمع فى برلين يهمهما مصلحة ليبيا بالطبع لا فالكل طمعان فى نهش لحم لييبيا ونهب ثرواتها فحل المشكلة بسيط جدا ولكن سلامة يفعل العكس حتى يظل فى منصبه فلو اتحلت المشكلة فان سلامة يعود للبنان خسران ولو كنت مكان سلامة متعوسا امميا للى ليبيا وامامى المعطيات الاتية وجود برلمان منتخب منقسم ووجود جيش وطنى يسيطر على تسعين بالمائة من الارض ويديرها بحكومة مدنيى مؤقتة حاصلة على ثقة البرلمان فى مواجهة مليشيات تستقوى باموال النفط وتشترى سلاح من اموال النفك لتحارب الجيش الذى يحمى النفط اذا اول خطوة امنع تمويل المليشيات من خلال النفط بتحويل العائد الى صندوق تابع للامم المتحدة تتولى صرفه بالعدل وقتها ستجد نواب طرابلس المنقسم يبتعدوا عن حكومة السراج ويكونوا طوع امر ولى النعمة سلامة فيطلب عقد اجتماع تشاورى لمجلس النواب فى مقر الامم المتحدة بجنيف ويتشاور الجميع للتوصل لاتفاق يشمل تعيين رئيس مجلس النواب رئيسا مؤقتا ونائبه رئيسا لمجلس النواب وتشكيل حكومة كفاءات ونزاهة من شخصيات وطنية تعد لاجراء انتخابات تحت اشراف دولى بعد سيطرة الجيش واخراج المليشيات من العاصمة طوعا او كرها ويقوم البرلمان فى جلسة رسمية داخل ليبيا بتحويل الاتفاق الى قرارات رسمية بمقره بطبرق تحت حماية دولية للجلسة من اول النزول الى المطار الى حين مغادرته مع قرارات بعودة المهجرين ولا تعود اموال النفط الى مصرف ليبيا المركزى الا بعد انتخاب ريس وبرلمان حتى لا تطول الفترة الانقالية ..

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