ترحيل 21 مهاجرا من بنغازي إلى نيجيريا

أعلنت إدارة مراقبة الهجرة في بنغازي، الإثنين، ترحيل 21 مهاجرا غير شرعي إلى نيجيريا.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن المهاجرين تم ترحيلهم جوا من مطار بنينا الدولي إلى مدينة لاجوس في نيجيريا، فيما كانت قد أعلنت، الأحد، ترحيل أكثر من 60 مهاجراً من بنغازي إلى تشاد والسودان.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت مؤخرًا تواجد ما يزيد عن 650.000 مهاجر غير شرعي في ليبيا، 6000 منهم من النساء والأطفال، محتجزون في مراكز الاحتجاز.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أغلقت الباب في وجه مقترح إنشاء نقاط مراكز استقبال للمهاجرين في ليبيا تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ”نقاط ساخنة”، لتحديد المهاجرين الذين يحق لهم الوصول إلى أوروبا عبر الممرات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، خلال إحاطة صحفية في بروكسل، “لا توجد خطة مماثلة وليس هناك نية لوضع خطط مماثلة في المستقبل من جانبنا”.

وأضافت المتحدثة أن بروكسل ما تزال تعتبر الظروف الأمنية في ليبيا غير ملائمة لإعادة المهاجرين إليها بعد إنقاذهم في البحر.

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