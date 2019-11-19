البريقة تبني 7 خزانات وقود بمستودع مصراتة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الإثنين، استمرار الأعمال لإنجاز 7 خزانات وقود في مستودع مدينة مصراتة.

ووفقا لما ورد في إعلان البريقة فإن عمليات التشييد تتم بالتعاون مع شركة “بوسنة اس” للنفط والغاز موضحة أن 4 خزانات سيتم تخصيصها لوقود البنزين بسعة 30 مليون لتر للخزان الواحد بينما سيتم استغلال الخزانات الثلاث الأخريات لحفظ الكيروسين.

وأوضحت البريقة أن نسب الإنجاز في مشاريع الإنشاء متفاوتة فمنها ما وصل لعمليات الطلاء والاختبار ومنها مازالت في مراحل الإنشاء.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت متأخر أمس الاثنين فيديو يوضح إصدار تحذير من صافرات الإنذار من مستودعات طريق المطار نتيجة قذائف عشوائية سقطت في محيط المقر دون أي توضيح من شركة البريقة حتى اللحظة.

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