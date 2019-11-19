الانتهاء من رصف طرق سيدي خليفة في طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس الانتهاء من رصف طرق منطقة سيدى خليفة في العاصمة، بعد إتمام أعمال تمهيد الطريق الموازى لشارع الجمهورية خلف السوق المجمع.

وشاركت البلدية، عبر صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، صورا لأعمال رصف الطريق وتجهيزه، ثم وضع الطبقة الأسفلتية.

ووجهت البلدية الشكر لأهالي المنطقة على تعاونهم، وحسن ضيافتهم لفريق العمل، إذ أظهرت الصور عدد من المواطنين وهم يوزعون الطعام والمياه الغاذية على العاملين.

يذكر أن بلدية طرابلس المركز تواصل خططها من أجل رصف الطرق، والتي كانت بدأتها في وقت سابق من العام الجاري.

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