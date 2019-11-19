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بلدية طرابلس المركز: رصف منطقة سيدي خليفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بلدية طرابلس المركز الانتهاء من رصف منطقة سيدى خليفة الشارع الموازي لشارع الجمهورية خلف السوق المجمع٠
وأكدت بلدية طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” استمرارية العمل على رصف الطرق رغم الظروف التي تعيشها المدينة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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