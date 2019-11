الآغا يكشف عن “صفقة” لبيع احتياطي الذهب

كشف رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الآغا أن إدارة المصرف المركزي في طرابلس بقيادة المحافظ الصديق الكبير والمجلس الرئاسي قد اتفقا على بدء بيع 16 طنا من احتياطي الذهب لرجل أعمال أجنبي لم يكشف الآغا عن صفته أو اسمه.

وأضاف رئيس قسم السيولة في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قرار البيع جاء بعد انتهاء أعمال لجنة تم تشكيلها من المصرف المركزي عملت على تقييم وجرد احتياطي الذهب الذي تمتلكه ليبيا.

وكان مجلس الذهب العالمي قد نشر احتياطيات الذهب للدول وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة عربيا بأكثر من مئة وستة عشر (116) طنا.

