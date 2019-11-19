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الآغا يكشف عن “صفقة” لبيع احتياطي الذهب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الآغا أن إدارة المصرف المركزي في طرابلس بقيادة المحافظ الصديق الكبير والمجلس الرئاسي قد اتفقا على بدء بيع 16 طنا من احتياطي الذهب لرجل أعمال أجنبي لم يكشف الآغا عن صفته أو اسمه.

وأضاف رئيس قسم السيولة في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قرار البيع جاء بعد انتهاء أعمال لجنة تم تشكيلها من المصرف المركزي عملت على تقييم وجرد احتياطي الذهب الذي تمتلكه ليبيا.

وكان مجلس الذهب العالمي قد نشر احتياطيات الذهب للدول وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة عربيا بأكثر من مئة وستة عشر (116) طنا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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