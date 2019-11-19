جمعة يبحث مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الاستعدادات للعام الدراسي

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد والصعوبات والمشاكل التي تواجهه لاسيما فيما يتعلق بتوفير الوسائل والمستلزمات والكوادر التعليمية الضرورية واللازمة والتي تحقق تكامل الظروف المناسبة لبدء الدراسة وتضمن انطلاقة ومسيرة جيدة للعملية التعليمية داخل كافة مؤسسات التعليم العام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، والذي ضم مديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة ومديري مكاتب التفتيش التربوي ببلديات طرابلس، بحث معالجة أوضاع الطلبة النازحين والمدارس المقفلة جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة جنوب العاصمة وتدارسوا عددا من الحلول المقترحة بالخصوص والتي تراعي ظروف الطلبة النازحين بالدرجة الأولى وتتماشي وإمكانيات المدارس المستضيفة بدرجة ثانية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الوزارة المبذولة في سبيل تلبية مطالب المعلمين المشروعة وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة ،بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات لبداية العام الدراسي بكل مراقبة تعليمية إلى جانب الاطلاع على الصعوبات والنواقص التي تواجه المؤسسات التعليمية، فضلاً عن التباحث حول الإجراءات الخاصة بالمعلمين المنسبين حديثاً.

وحول التجهيزات والوسائل التعليمية أوضح مدير عام مصلحة المرافق التعليمية على القويرح بأن عملية توزيع الوسائل والمستلزمات التعليمية المتمثلة في المقاعد والسبورات لا تتم حسب الطلب وإنما وفقاً للاحتياج الفعلي للمؤسسات، مشيراً إلى الانتهاء من عملية توزيع الخطاط على كافة المدارس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا