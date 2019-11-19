اخبار ليبيا الان

إصابة شاب برصاص عشوائي في سبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابا أصيب برصاص عشوائي بمدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن فايز محمد الحسناوي 28 عاما، أصيب بطلق ناري في الرجل اليمنى قرب محل إقامته، موضحة استقرار حالته بعدما تلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

ومنذ سقوط النظام السابق، وتعاني المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح وعجز واضح للحكومات المتعاقبة عن جمعه، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

 

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك