إصابة شاب برصاص عشوائي في سبها

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث شابا أصيب برصاص عشوائي بمدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن فايز محمد الحسناوي 28 عاما، أصيب بطلق ناري في الرجل اليمنى قرب محل إقامته، موضحة استقرار حالته بعدما تلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

ومنذ سقوط النظام السابق، وتعاني المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح وعجز واضح للحكومات المتعاقبة عن جمعه، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا