صهد: إحاطة سلامة مفخخة بدليل قوله بأن مطار مصراتة يحتوي على جزء عسكري

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة إبراهيم صهد القيادي فى حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مازال غسان سلامة يتعامل مع ما وصفه بـ”العدوان”على طرابلس على أنه حرب بين أطراف متكافئة من حيث الشرعية.

صهد وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين أضاف:” سلامة لا يتعامل مع الحرب على حقيقتها بأنها حرب تخوضها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر ضد حكومة تعترف بها الأمم المتحدة وضد عاصمة دولة ليبيا وإحاطة اليوم إمعان في المراوغة والدوران حول الحقائق”.