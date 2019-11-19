سقوط قذيفة على مستودع البريقة بطريق المطار

دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فورا، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى خمسين مترا عن دوارة تعبئة الغاز.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من اسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، مما كان سيتسبب في كارثة حقيقية.” وتابع: “نطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا والحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.”

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