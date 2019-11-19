«المعلمين» تؤكد استمرارها في الإضراب.. وتطالب بوشناف بالاعتذار

أكدت النقابة العامة لمعلمي ليبيا استمرارها في الإضراب حتى تنفيذ مطالبها، وتطبيق قرار زيادة المرتبات الصادر عن مجلس النواب.

وقالت الناطقة باسم النقابة، ياسمين العسبلي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الموسع الذي عُقد بحضور جميع النقابات الفرعية بالبلديات، ناقش كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والمعلمين، مشيرة إلى مطالبة النقابة بفصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي في الحكومة الموقتة أسوة بالقرار الذي اتخذته حكومة الوفاق.

كما طالبت العسبلي بإقالة وزير التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور فوزي بومريز، وأعربت عن استنكارها وإدانتها الأحداث التي حصلت للمعلمين أثناء وقفتهم الاحتجاجية في البيضاء الأربعاء الماضي، وطالبت وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتقديم اعتذار للمعلمين.

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وكانت الأجهزة الأمنية منعت الأربعاء الماضي عشرات المعلمين من التظاهر أمام مقر وزارة التعليم في البيضاء، وتداول معلمون متظاهرون تسجيلات حية على موقع «فيسبوك» أظهرت إغلاق أجهزة الأمن الطريق المؤدي لمقر الوزارة، غير أن العشرات تجمعوا من جديد على مسافة بعيدة من مقر الوزارة مؤكدين استمرار إضرابهم ما لم تلبَ مطالباتهم.

وأعلن وزير التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور فوزي بومريز الأسبوع الماضي أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، شكل لجنة للتواصل مع نقابات المعلمين للوصول إلى حل مرضٍ وبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعدما دخل المعلمون إضرابا عاما منذ أسبوع احتجاجا على عدم تنفيذ الجهات التنفيذية قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر في نوفمبر 2018.

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