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جمعة يتفقد المدارس ببلدية أبو سليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” بجولة تفقدية لعدد من المدارس ببلدية أبو سليم.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن الجولة شملت كل من مدرسة (حلب – السلام – براعم المستقبل – ليبيا الحرة الثانوية) واطمأن الوكيل خلال الزيارة على توفر الوسائل والمستلزمات التعليمية اللازمة وانتظام الدراسة بالمدارس وعلى استيعاب الطلبة النازحين وتهيئة الظروف المناسبة لهم، والتقى عدد من التلاميذ واستمع لملاحظاتهم والمشاكل التي تواجههم وحثهم على الجد والاجتهاد في الدراسة والمثابرة عليها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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