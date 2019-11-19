بريطانيا تقول إنها تعمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت السفارة البريطانية في ليبيا اليوم الثلاثاء إنها تعمل مع المنسق الليبي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، والتي سوف تشمل النظر في دور المرأة في مكافحة الإرهاب.

وأكدت السفارة، أنها تعمل بشكل متواصل على إيصال رسائل أهمية دعم المرأة في ليبيا، وتشجيع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على إشراك النساء في العملية السياسية، لكون بلادها حاملة القلم في مجلس الأمن بشأن ليبيا.

كما أكدت مواصلة حثّها على المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة، وذكرت أن بريطانيا قامت في أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، بإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف في الصراع.

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