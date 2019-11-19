السوق الموازية: انخفاص سعر الدولار أمام الدينار

انخفضت بعض أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية أمام الدينار الليبي، مقارنة مع أمس الإثنين.

وواصلت العملة الأميركية تراجعها منذ بداية الأسبوع، إذ سجل الدولار 3.93 دينار، مقابل 3.95 دينار أمس، وبالمثل اليورو الذي وصل إلى 4.34 دينار، بانخفاض 0.03 دينار، كما بيع الجنيه الإسترليني بـ5.05 دينار، مقابل 5.07 دينار أمس.

بينما ثبت سعر صرف الليرة التركية عند 0.68 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 1.39 دينار، بانخفاض طفيف عن سعر نهاية الأسبوع الماضي.

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