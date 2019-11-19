القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تدمير أي إمدادات للجماعات المسلحة بشكل فوري

مصراتة-العنوان

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء إن وحداتها قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال.

وأعلنت القيادة أن سلاح الجو قصف مستودع أسلحة وذخائر وعربات مدرعة في مصراتة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأوضحت أن القصف دمّر 19مدرعة قدمت حديثًا بواسطة سفينة مدنية تركية إلى ميناء الحديد والصلب بمصراتة.

وأكدت القيادة أن وصول المدرعات يشكل خرقًا جديدًا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة.

وذكرت القيادة أن استهداف المدرعات في نفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها جاء لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن وسلامة البلاد والعباد والجيش الوطني.

وأكدت أن القصف أسفر عن إصابة وتدمير المدرعات بدقة عالية وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها.

وحذرت القيادة من استمرار الدعم العسكري التركي للجماعات المسلحة، كما طالبت بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً علي سلامة سكانها ومرافقها.