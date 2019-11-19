سيّالة يجتمع مع غوتيرس

نيويورك-العنوان

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، يوم الإثنين في نيويورك، مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، وذلك من أجل إيجاد مخرج سياسي للوضع الراهن في ليبيا

وذكر خارجية الوفاق، أن الاجتماع تركز حول تطورات الوضع الميداني والإنساني، في ليبيا وتحديدًا طرابلس، كما جرى التطرق إلى الجهود التي يقوم بها حاليا مبعوث الأمين العام إلى ليبيا، غسان سلامة، لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار.

وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر برلين والتحضيرات المتعلقة به التي يقوم بها المبعوث الأممي.