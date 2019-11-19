مؤسسة النفط تعلن سقوط قذيفة بمحيط شركة البريقة بطريق المطار بطرابلس

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء سقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى خمسين مترا عن دوارة تعبئة الغاز.

وقالت المؤسسة، إن انفجار القذيفة تسبب في اشتعال حريق تمكن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار.

ودعت المؤسسة، إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فورا، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس.

ونقلت المؤسسة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى، قوله: “لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من اسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، مما كان سيتسبب في كارثة حقيقية.”

وأضاف، “نطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا والحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24