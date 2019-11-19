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باشاغا: مُعتقلون روس في طرابلس على علاقة بـ”فاغنر”

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في تصريحات نقلتها صحيفة الـ”واشنطن بوست” الأمريكية عن علاقة محتملة بين المواطنين الذين اعتُقلوا في طرابلس بوقت سابق من هذا العام، بتُهمة التجسس، ومجموعة فاغنر الروسية.

وقال باشاغا إن المواطنين الروس اعتقلوا في يوليو الماضي للاشتباه في محاولتهم التأثير على الانتخابات البلدية المقررة حينها، وجمع معلومات لصالح الجيش الوطني.

وأضاف الوزير: “المُعتقلون الروس قدّموا اعترافاتهم وظلوا رهن الاحتجاز بينما يحقق النائب العام في طبيعة أنشطتهم”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الحكومة الروسية تمارس “الكثير من الضغط” على قيادة الجيش الوطني لتحرير الرجلين، اللذين قال المسؤولون إنهما “جزء من جهد أوسع” من موسكو لتأكيد نفوذها في ليبيا، حسب وصفه.

يُشار إلى أن وكالة “بلومبرغ” الأمريكية كانت قد ذكرت أن الروس المحتجزين في ليبيا التقوا مرتين في الأشهر التي سبقت اعتقالهم مع سيف القذافي بدعم من مسؤولين في موسكو، مُشيرة إلى احتمالية سعي سيف القذافي للعودة إلى الساحة السياسية مُجدداً، وأن اللقاءات تمت على هذا الأساس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها إن السلطات الليبية في طرابلس اعتقلت روسيين اثنيين تورطا في محاولة الترتيب لعقد اجتماع مع سيف القذافي المطلوب للعدالة الدولية.

من جهتها أشارت بلومبيرغ إلى أنها تحصلت على وثيقة من الادعاء العام في ليبيا جاء فيها أنه: “تم ضبط أجهزة حواسب آلية نقالة وشرائح ذاكرة تثبت أن الروسيين يعملان مع مجموعة تخصصت فى التأثير على الانتخابات المقرر عقدها في العديد من الدول الأفريقية ومن بينها ليبيا، فيما تمكن روسي ثالث من مغادرة ليبيا قبل مداهمة قوات الأمن لمقر سكنهم”.

وفي سياق متصل، قال باشاغا خلال حديثه إن روسيا تسعى منذ فترة طويلة إلى “إعادة النظام السابق إلى السلطة”، في إشارة إلى علاقة موسكو بالروس المُعتقلين المُشتبه بتواصلهم مع سيف القذافي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اخوانى مفلس وغبى واضح انه حمار مفلس لم يجد اى دليل على فرية الاخوان فمن يتكلم عنهم عملاء للمخابرات الروسية ويقوموا بدور سياسى وحتى الانتخابات الامريكية اتهموا الروس بالتدخل فيها اما ادلة الجيش الوطنى على وجود مرتزقة مع مليشيات السراج فبادلة قطعية منها طيار امريكى تم تسليمه للامريكان ومرتزقة من تشاد وقعوا اسرى فى يد الجيش بل وفى يد امن تابع لكم ياغبى فى السراج واعترف يتبعيته لجويلى علاوة على وجود مجرمين مطلوبين دوليا ةمقاتلين دواعش وقاعدة دفن احدهم فى صبراته والمصيبة تجنيدهم لاطفال دفن اثنين منهم فى مصراطة الا تستحى يامجرم ان تقاتل مع مافيا باعترافك اتفووووووه عليك اخوانى غبى من شر خلق الله وقريبا تزف وتزفت فى سجن ابوسليم لتكون مثل حبيب العادلى فى مصر من وزير داخلية لمسجون

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  • هذا دليل على فبركة الاخوان المفلسين فلم يستطيعوا تقديم دليل مادى واحد قطعى على وجود مرتزقة روس مع الجيش الوطنى ويقول احتمال وجود علاقة مع مجهول فكيف يكون وزير داخلية بهذا الغباء فكل دول العالم بها مخابرات من كل مكان امريكان وروس وغيرهم ولا يستطيع احد المساس بهم والامريكان يعرفون جيدا كذب الخوان ويبتزونهم للحصول على المكاسب فلو كان هناك مرتزقة امريكان مع الجيش مثل العراق هل كان يستطيع ان يتكلم بالطبع لا فالامريكان لديهم مقاتيح المليشيات الارهابية وهم من يحموا نظام الحمدين راس الارهاب والفساد وسفك الدماء فى العالم كله وفى امكانهم تغييره بانقلاب لو ارادوا ولكن ليس فى مصلحتهم فى ابتزاز دول الخليح للاى بدأت فى التعامل مع الروس فالمتغطى بالامريكان عريان فلا عهد لهم ولا امان مثل الاخوان فقط نتجنب شرهم

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