امغيب: تنظيم الإخوان يسعى لسرقة ما تبقى من أموال الشعب الليبي

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب تنظيم الإخوان بالسعي لسرقة ما تبقى من أموال الشعب الليبي.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تنظيم الإخوان المسلمين المسيطر على حكومة فايز السراج في العاصمة طرابلس بعد ان خسر المعركة وايقن بزواله من المشهد السياسي الليبي يسعى الآن لسرقة ما تبقى من أموال الشعب ومقدرات البلاد”.

وأضاف امغيب “آخر هذه الجرائم ما ورد من أنباء عن نية المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير بالعاصمة طرابلس عن بيع احتياطي الذهب الذي هو ملك الشعب الليبي” مضيفا “على الشرفاء الوطنيين في طرابلس منع هؤلاء اللصوص من سرقة ما تبقى من ثروات الشعب”.

وكشف رئيس لجنة ازمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الاغا عن معلومات توفرت لديه من مصادره بمركزي طرابلس عن اتفاق جرى بين المجلس الرئاسي و مركزي طرابلس ينص على البدء في بيع 16 طن من الذهب الموجود في خزائن المركزي طرابلس في سرية تامة لرجل أعمال اجنبي بحسب تعبيره

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