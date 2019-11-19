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امغيب: تنظيم الإخوان يسعى لسرقة ما تبقى من أموال الشعب الليبي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب تنظيم الإخوان بالسعي لسرقة ما تبقى من أموال الشعب الليبي.
وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تنظيم الإخوان المسلمين المسيطر على حكومة فايز السراج في العاصمة طرابلس بعد ان خسر المعركة وايقن بزواله من المشهد السياسي الليبي يسعى الآن لسرقة ما تبقى من أموال الشعب ومقدرات البلاد”.
وأضاف امغيب “آخر هذه الجرائم ما ورد من أنباء عن نية المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير بالعاصمة طرابلس عن بيع احتياطي الذهب الذي هو ملك الشعب الليبي” مضيفا “على الشرفاء الوطنيين في طرابلس منع هؤلاء اللصوص من سرقة ما تبقى من ثروات الشعب”.
وكشف رئيس لجنة ازمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الاغا عن معلومات توفرت لديه من مصادره بمركزي طرابلس  عن اتفاق جرى بين المجلس الرئاسي و مركزي طرابلس ينص على البدء في بيع 16 طن من الذهب الموجود في خزائن المركزي طرابلس في سرية تامة لرجل أعمال اجنبي بحسب تعبيره

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ..كل الدول التى تخلصت من الاخوان تعيش فى امان فى مصر والسودان فهم خوان لاعهد لهم ولا امان نراهم يتحالفون مع الشيعة فى ايران فى فضيحة جديدة لهم ضد السعودية فى اليمن رغم انهم قالوا عن الشيعة فى مؤتمر لهم باستاد القاهرة ايام مرسى قالوا انهم انجاس فكيف بمسلم سنى ان يتحالف مع من يريدون احتلال مكة والمدينة لينبشوا قبرى سيدنا ابوبكر وعمر ويسبوا امنا ام المؤمنين السيدة عائشة وفى تونس تخالف خزب النهبة المسمى النهضة الاخوانى الارهابى مع حزب كلب تونس القروى المسمى قلب تونس الذى قالوا عنه انه فاسد تحالف الارهاب مع الفساد ضد الرئيس التونسى الذى اسقط الاثنين ويتحالفوا لاسقاطه فاذا مات او قتل اصبح الغنوشى رئيسا مؤقتا لتونس وطبعا الاخوان لديهم خبرة كبيرة فى الاغتيالات قتلوا السادات الذى اخرجهم من السجون وقتلوا مرشدهم حسن البنا بعد مقولته الشهيرة ليسوا اخوان ولا مسلمين بعد قتلهم للنقراشى ورغم انهم قتلوه مشوا فى جنازته وقالوا انه شهيد !!!

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