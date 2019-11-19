سيالة وأمين عام الأمم المتحدة يتطرقان لمؤتمر برلين والتحضيرات المتعلقة به

ليبيا – عقد وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الإثنين إجتماعاً مع أنطونيو غوتيرس أمين عام الأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

تركز الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق حول تطورات الوضع الميداني والإنساني حيث أوضح سيالة آثار ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة من قتلى وجرحى طالت المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.

كما إدعى سيالة وجود من وصفهم بـ”مقاتلين أجانب يقاتلون مع حفتر” ، مطالباً الأمم المتحدة بتنبيه الدول المعنية بهذا الأمر بحسب المصدر .



كما تم التطرق إلى الجهود التي يقوم بها حاليا مبعوث الأمين العام غسان سلامة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار وأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا بالإضافة إلى مؤتمر برلين والتحضيرات المتعلقة به التي يقوم بها المبعوث الأممي.

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