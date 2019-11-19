«أمن بنغازي» تحل قسم الشرطة النسائية وتحيل كافة العاملين به للتحقيق

أصدرت مديرية أمن بنغازي قرارا يقضي بحل قسم الشرطة النسائية وإحالة كافة العاملين به للتحقيق على خلفية تسريب فيديو مرئي يخص أحدى القضايا.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن عضوة بقسم الشرطة النسائية سربت تسجيلًا لإحدى المتهمات في قضية يحقق فيها قسم البحث الجنائي بالمديرية، وألمحت إلى أن ذلك قد يكون محاولة لمساعدة متهمين آخرين للإفلات من العقاب.

وأكدت أن الأمر أصبح محل تحقيق جنائي موسع لوقوعه في دائرة تجريم إذاعة التحقيقات الجنائية السرية، خاصة وأن التسريب الذي كشفته تحريات قسم البحث الجنائي يخص قضية « في منتهى الخطورة»، حسب بيان المديرية المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن القضية المذكورة شملت وقائع هزت الرأي العام من قتل وحرابة وسرقات، لافتا إلى أنه في ضوء ذلك قررت المديرية حل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاه يتم التحقيق معها في وقائع قضية اتهامها رفقة 9 أشخاص آخرين بالاعتداء على سيدة وقتلها، بحسب اعترافاتها. وأثار نشر الفيديو جدالا واسعا بمواقع التواصل الأجتماعي بشأن خطورة نشر تسريبات سرية.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية بتنفيذ دورات لاساسيات الاعتراف ومحاضر الاستدلالات لمأموري الضبط القضائي المعنيين أو المكلفين بمحاضر الاستدلال، وما يتبع ذلك من قبض وتفتيش وتحريز المضبوطات والمحافظة علي الدليل كيفية التحريات والكمين لكى نعطى القانون حقه وفي مكانه الصحيح.

يذكر أن الأجهزة الامنية عثرت على جثة زينب علي آدم مطلع أكتوبر الماضي، ملفوفة في غطاء ثقيل ومكبلة بالحبال، وذلك في منطقة رأس المنقار شرق مدينة بنغازي.

وسلم أعضاء مركز شرطة الصابري الجثة إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث للتعرف على أسباب الوفاة، إذ اتضح أنها قتلت بعدة طعنات في الجسم، ووعرضت الجثة على الطبيب الشرعي، وباشرت الأجهزة الأمنية في التحقيقات فورا بالواقعة.

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