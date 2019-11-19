السراج يبحث احتياجات قطاع الصحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ونائب رئيس لجنة العطاءات العامة ورئيس لجنة العطاءات الفرعية للشراء الخارجي وأعضاء من لجنة الشراء المحلي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس بحث احتياجات قطاع الصحة وكيفية توفيرها من بنود الإمداد الطبي بشكل انسيابي، ومعالجة كافة المختنقات لا سيما ما يصاحب انتهاء العام المالي للشركات المصنّعة، والعراقيل المصاحبة لذلك.

وشدد السراج على أهمية الانتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة بأسرع وقت ممكن ليتسنى حل مشاكل الامداد الطبي، مع الاستفادة من خبرات اللجان السابقة العاملة في ذات المجال وصولا إلى ما يفيد ويخدم الصالح العام.

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