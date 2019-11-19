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سلامة: يجب ردم الهوة بين الأطراف الليبية بالحوار السياسي فور انعقاد مؤتمر برلين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – صرح المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أنه يتوقع خروج مؤتمر برلين بنتائج بشأن إنشاء لجنة لمتابعة احترام وقف إطلاق النار ومنع توريد السلاح إلى ليبيا.

سلامة تقدم في إحاطه له أمام مجلس الأمن أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد بالشكر للحكومة الألمانية لعملها على الإعداد لقمة دولية.

وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا على ضرورة ردم الهوة بين الأطراف الليبية بالحوار السياسي فور انعقاد مؤتمر برلين.

كما نوّه إلى أن هذه اللجنة مطالبة بالعودة للعملية السياسية ودعم عملية نزع السلاح وإعادة الدمج الكامل لكافة المجموعات في البلاد.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انت بستهبل ياسلامة ومستفيد من اطالة امد الازمة وتتعمد السير فى الطريق الخطأ فمن الذى سينزع السلاح يااهبل سوى الجيش الوطنى وانتم تتعمدون عرقلة عمله وترك المليشيات تنهب المال العام وتشترى سلاح وفى امكانك طلب تحويل عائدات النفط الى صندوق تابع للامم المتحدة بعيدا عن المليشيات كفاية استهبال

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