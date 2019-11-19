سلامة: يجب ردم الهوة بين الأطراف الليبية بالحوار السياسي فور انعقاد مؤتمر برلين

ليبيا – صرح المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أنه يتوقع خروج مؤتمر برلين بنتائج بشأن إنشاء لجنة لمتابعة احترام وقف إطلاق النار ومنع توريد السلاح إلى ليبيا.

سلامة تقدم في إحاطه له أمام مجلس الأمن أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد بالشكر للحكومة الألمانية لعملها على الإعداد لقمة دولية.

وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا على ضرورة ردم الهوة بين الأطراف الليبية بالحوار السياسي فور انعقاد مؤتمر برلين.

كما نوّه إلى أن هذه اللجنة مطالبة بالعودة للعملية السياسية ودعم عملية نزع السلاح وإعادة الدمج الكامل لكافة المجموعات في البلاد.

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