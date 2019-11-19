تعليم الوفاق يمنح 25 إضافية للطلبة الراسبين بالثانوية

أخبار ليبيا24

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق منح 25 درجة إضافية للطلبة الراسبين بامتحانات الشهادة الثانوية.

وأرجعت الوزارة منح هذه الدرجات للظروف الراهنة والوضع الاستثنائي في طرابلس والمناطق المحيطة بها والتي كانت سببًا في حالات النزوح من عدة مناطق، إضافة إلى ما شهده عدد كبير من المناطق التعليمية أثناء فترة أداء الامتحانات في ظروف صعبة والتي من بينها شح الوقود وصعوبة المواصلات وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

وكان وكيل وزارة التعليم، الدكتور محمد أبوبكر، قد ذكر في وقت سابق من هذا الشهر، أن وزارة التعليم تدرس إمكانية أضافة من 20 إلى 25 درجة للطلبة الراسبين في الشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت اجتماعًا مع عدد من أولياء الأمور، استجابة لهم للاستماع لشكواهم وبحث مطالبهم المتعلقة بمنح فرصة استثنائية لطلاب الشهادة الثانوية.

وقال وكيل الوزارة، في لقاء على إحدى القنوات المحلية، إن الوزارة في الوقت الحالي ليس لديها الإمكانية لإعطاء فرصة لإقامة امتحان ثالث نظرا للظروف الراهنة.

وأوضح أبوبكر، أنه قد تواصل مع وزير التعليم المؤقت المكلف، الدكتور محمد العماري، ووكيل الوزارة للتعليم العام المهندس عادل جمعة لبحث هذه المتطلبات.

ولفت أبوبكر، إلى أن هناك فرصة لإمكانية أضافة درجات لمن يستفيد من الراسبين في الشهادة الثانوية.

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