ديوان محاسبة البيضاء يطلع على اجراءات شركة الكهرباء لتخفيف طرح الأحمال

ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر صالح اليوم الثلاثاء برئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري وذلك لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لإمكانية تخفيف طرح الأحمال وحلحلة بعض المشاكل التي تواجه الإنتاج .

صالح إستمع بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة لشرح مفصل عن الوضع الحالي للشبكة العامة للكهرباء وأسباب عدم استيعاب لأحمال فصل الشتاء بما يؤدي إلى طرح أحمال لساعات طويلة.

واطلع رئيس الديوان على المشاكل التي تواجه سير عمل محطتي لملودة وسوسة،حاثا على ضرورة العمل لمعالجة الأسباب والمشاكل التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء وتذليل كافة المعوقات وطلب الموقف التنفيذي للمشاريع المتعاقد عليها.

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