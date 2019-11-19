بحث إنشاء مكتب نظم المعلومات الجغرافية بمركز التوثيق والمعلومات

عقد مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية عقيد البشير بالنور ومدير إدارة المعلومات والتوثيق بالمركز اليوم الثلاثاء اجتماعا بأعضاء المركز وبمشاركة أعضاء من مكتب تقنية المعلومات بالوزارة وأعضاء من الوكالة الليبية للتنمية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المركز مناقشة إنشاء مكتب نظم المعلومات الجغرافية بالمركز وإنشاء فروع تابعة للمركز بمكونات وزارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال التقني.

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