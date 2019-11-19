القيادة العامة تحذر تركيا من الاستمرار في دعمها العسكري للمليشيات

أخبار ليبيا 24

حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، “من استمرار الدعم العسكري التركي للمليشيات الإرهابية”، مطالبة بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً علي سلامة سكانها ومرافقها.

جاء هذا التحذير عقب إعلان القيادة العامة، استهداف القوات الجوية التابعة للجيش الليبي 19 مدرعة في مدينة مصراتة قادمة من تركيا أمس الإثنين، بحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة أحمد المسماري في بيان أمس.

واعتبرت القيادة العامة، أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل المعدات العسكرية وتخزينها في مرافق مدنية انتهاكا للقانون الدولي والإنساني والأعراف الدولية، وفق نص البيان.

وطمئن البيان، “الشعب الليبي الأبي أن قواته المسلحة والمتمثلة في أجهزة الاستخبارات وسلاح الجو وكافة وحداتها، قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للمليشيات الإرهابية وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال”.

وكان مركز مصراتة الطبي، قد أعلن بعد هذا الهجوم أنه استقبل 13 جريحاً مدنيًا من بينهم امرأة جراء قصف مخازن ذخيرة ومدرعات في غارة نفذها سلاح الجو الليبي، على حد قوله.

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