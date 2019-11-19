رئيس الحكومة المؤقتة المكلف يتفقد بلدية جردس

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الرحمن الأحيرش زيارة تفقدية لبلدية جردس العبيد والمناطق المجاورة لها اطلع خلالها على العديد من المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الأحيرش ‎اطلع على نسبة الإنجاز في مشروع صيانة مركز شرطة مدور الزيتون والمدرسة المحاذية له كما اطلع سير العمل بمركز شرطة تاكنس وأعمال الصيانة التي يجب أن تجرى له.

‎‎ورافق الأحيرش خلال الجولة، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء عبدالسلام أمريض، ووزير الصناعة السنوسي صالح، وزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء إبراهيم الدعباج.

وأجرى والوفد المرافق للإحيرش جولة على عدد من المدارس بالبلدية وافتتح عدد آخر من المدارس التي أنجزت أعمال الصيانة الكاملة بها واطلع على عدد من الآبار الجاري حفرها وعدد آخر منها قد تم الانتهاء من إنجازه.

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