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مع استمرار حجبه.. مجلس النواب الموازي يناقش مع شكشك تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع رئيس مجلس النواب الموازي في طرابلس الصادق الكحيلي مع رئيس ديوان محاسبة طرابلس خالد شكشك، أمس  الاثنين، لمناقشة المواضيع التي تخص الشأن العام، والدور المناط بمهام الديوان .

الاجتماع بحث بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الموازي آخر مستجدات ملفات التعليم والكهرباء والعلاج بالخارج.

جانب من اجتماع شكشك والكحيلي في طرابلس

 

كما أوضح المصدر بأن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والذي لم يظهر للعلن حتى اليوم والذي كان من المفترض بأن ينشره الديوان شهر مارس 2019.

وشدد العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق الصادق الكحيلي على ضرورة إتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان في أداء مهامه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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