الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف لوقف العنف في ليبيا

دان الاتحاد الأوروبي استهداف مصنع للبسكويت في وادي ربيع بالعاصمة طرابلس والذي تسبب في خسائر بشرية.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه يجب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً ومحاسبة من ينتهكه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين بشكل صحيح.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان له على الحاجة الملحة للحل السياسي مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية مضيفا على جميع الأطراف أن توقف على الفور العنف وتعود إلى العملية السياسية تحت وساطة الأمم المتحدة.

وأشار الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لإعادة إطلاق العملية السياسية موضحا أن مؤتمر برلين فرصة لإنهاء الصراع.

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