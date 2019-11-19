مستجدات الحالة الصحية لعناصر الحماية المدنية التونسيينبراس جدير

أفاد بلاغ لمصالح الحماية المدنية التونسية بأنه في إطار متابعة الحالة الصحية لعناصر الحماية المدنية التونسيين الذين تعرضوا، صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، لإصابات بليغة إثر تدخلهم لإطفاء حريق نشب بسيارة خاصة على مستوى معبر رأس الجدير بمعتمدية بن قردان، جنوب البلاد، وذلك نتيجة إنفجار خزان وقودها، بأنه رغم إتمام إجراءات توفير طائرة عسكرية إبان حصول الحادث لتحويل المصابين إلى مستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس، بالضاحية الجنوبية للعاصمة، فقد تعذر ذلك لما تُشكله عملية النقل الجوي من خطر على صحتهم، خاصة وأنهم يخضعون للتنفس الإصطناعي، وتبعا لذلك فقد تمّ تسخير 3 سيارات إسعاف مجهزة لإتمام هذه المهمة.

وأكد البلاغ أنه تتم متابعة الحالة الصحية للمصابين أثناء نقلهم على مستوى المستشفى الجهوي بمدنين لمزيد التثبت من تطورها حيث يتم إخضاعهم إلى مزيد الفحوصات لإتخاذ كل الإجراءات الطبية الضرورية لضمان مواصلة نقلهم إلى العاصمة في أحسن الظروف (سيارات الإسعاف متوجهة حاليا الى تونس العاصمة).

كما يتم حاليا نقل المصاب الرابع إلى المستشفى الجامعي بصفاقس، في حين تلقى المصاب الخامس الإسعافات اللازمة بالمستشفى الجهوي ببن قردان وغادر المستشفى.

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