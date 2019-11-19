مديرية أمن بنغازي تحل قسم الشرطة النسائية وتحيل كافة العاملين به للتحقيق

ليبيا – أصدرت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بحل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق.

مديرية أمن بنغازي أوضحت عبر مكتبها أن إحدى عضوات قسم الشرطة النسائية قامت بتسريب تسجيل لإحدى المتهمات في قضية جاري التحقيق فيها بمعرفة قسم البحث الجنائي بالمديرية فيما قد يكون محاولة لمساعدة متهمين للإفلات من العقاب،لافتةً إلى أن الأمر محل تحقيق جنائي موسع لوقوعه في دائرة تجريم إذاعة تحقيق جنائي سري.

وأضافت المديرية أن القضية التي سربت معلومات عنها وأكتشفتها تحريات قسم البحث الجنائي قضية في منتهى الخطورة وشملت وقائع هزت الرأي العام من قتل وحرابة وسرقات مشددة،مؤكدةً أن مديرية الأمن قد اتخذت قرارا بحل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق.

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