خارجية الوفاق تدعو الصين لدعمها في مجلس الأمن

التقى وكيل الشؤون السياسية لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي اليوم الثلاثاء مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ لبحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين..

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة طالب خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة الصينية باتخاذ موقف من استخدام قوات الجيش طائرات مسيرة مصنعة في الصين.

وطالب وكيل الوزارة بدعم الصين من خلال عضويتها في مجلس الأمن للعمل على وقف الاشتباكات في طرابلس وعودة الجيش إلى ما كان عليه قبل الرابع من أبريل.

وأكد مساعد وزير الخارجية رفض بلاده استعمال الأسلحة المصنعة في بلاده في الاعتداء على المدنيين والأهداف المدنية، مشددا على استعداد بكين للتعاون في ذلك مطالبا بأن يتم تزويدهم بالأدلة المتوفرة لدى الجانب الليبي على استخدام تلك الطائرات حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يلزم بالخصوص، مؤكدا دعم بلاده لحكومة الوفاق والوقوف معها باعتبارها الحكومة الشرعية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

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