حملة التطعيم ضد «الإنفلونزا الموسمية» مستمرة في المدن الليبية حتى 28 من الشهر الجاري

تواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، ببلدية أوجلة، أعمالها تحت شعار «احم نفسك وأسرتك من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا».

ويتلقى المواطنون مصل الوقاية من الإصابة بالوحدات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في أوجلة.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، مفتاح عاشور، في تصريح لـ«بوابة الوسط»: «الهدف من الحملة هو تحصين وحماية المستهدفين الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا الموسمية، من خلال تقديم جرعات التطعيم بعدد خمسة مراكز تطعيم».

وأضاف أن الحملة «تستهدف كبار السن، الذين تبدأ أعمارهم من 55 عاما فما فوق، إلى جانب النساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة ومقدمي الخدمات الصحية، وقاية لهم من الإصابة بفيروس الإنفلونزا».

وتستمر الحملة حتى 28 من الشهر الجاري في مدينة أوجلة، وبعدد من المدن الليبية في مختلف المراكز الصحية الموجودة في نطاق تلك المدن. وتشرف على الحملة إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية.

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