حل قسم الشرطة النسائية وإحالة عناصره للتحقيق

أصدر مدير أمن بنغازي قراراً يقضي بحل قسم الشرطة النسائية وإحالة رئيسه وكافة العاملين فيه للتحقيق بتهمة “إذاعة تحقيق جنائي سري”.

وجاء القرار بعد قيام إحدى عضوات القسم بتسريب تسجيل لإحدى المتهمات في قضية يجري التحقيق فيها بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بالمديرية.

وأشارت المديرية في بيان لها حول الواقعة، إلى أن تسريب المقطع قد يكون محاولة لمساعدة المتورطين بالجريمة في الإفلات من العقاب.

وأضاف البيان: “إن القضية التي سُرِّبت معلوماتها واكتشفتها تحريات قسم البحث الجنائي قضية في منتهى الخطورة وشملت وقائع هزت الرأي العام من قتل وحرابة وسرقات”.

ويقضي قرار مديرية أمن بنغازي في شقّه الثاني بتوزيع جميع أعضاء قسم الشرطة النسائية على جميع الأقسام والمراكز والوحدات بالمديرية

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