مصر وألمانيا تبحثان الوضع في ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مع وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كارينباور عددا من الملفات بينها الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في برلين التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.

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