وصول 1660 سيارة أوروبية إلى ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي مساء الإثنين العديد من السفن التجارية ومن بينها السفينة “قراند ميرا فيوري” لنقل السيارات وتحمل على متنها نحو 1660 سيارة قادمة من أوروبا، وبحسب إدارة الميناء فإن هذه الرحلة الأولى للسفينة المذكورة.

ودخلت إلى الميناء السفينة “هانسا” لنقل الحاويات حاملة على متنها أكثر من 150 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

ومن جهته ذكر الموظف في ميناء بنغازي عبد الكريم الخشمي عبر حسابه بموقع فيسبوك دخول السفينة “لولو جيت” مُحمّلة بـ485 ألف شوال من السكر.

ويرى مراقبون أن ميناء بنغازي يسير بالاتجاه الصحيح وبخطوات ثابتة حيث شهد الفترة الماضية حركة نشطة ودخول العديد من السفن التي تحمل سلعا وبضائع عديدة.

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