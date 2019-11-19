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بيت المال: ردنا على حفتر سيكون قاسي وموجوع كما كان على تنظيم الدولة بسرت

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق آمر الإستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابع للمجلس الرئاسي إبراهيم بيت المال على القصف الجوي الذي إستهدف مدينة مصراتة أمس الاثنين.

بيت المال وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا اليوم الثلاثاء، قال:” سيكون الرد قاسي وموجعاً لحفتر كما كان قاسياً على تنظيم الدولة بسرت “، حسب قوله.

يشار إلى أن تصريحات بيت المال تأتي بعد إستهداف القوات المسلحة لمواقع المسلحين بمدينة مصراتة بـ 4 غارات سببت في انفجارات عنيفة للدخيرة المخزنة في هذه المواقع بعد استهدافها بشكل مباشر.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بيت المال اخوانى غبى يعيش فى اوهام فمصراطة اوهن من بيت العنكبوت اما عن هزيمة داعش فى سرت فعلى طريقة قسد فى سوريا ضربات جوية امريكية ساحقة لمواقع داعش يعقبها تقدم لمليشيات بنيان اللصوص والان الامريكان يسحقون الدواعش فى مرزق رغم دعمكم لهم فمن يسيطر على اجواء المعركة يسيطر على الارض واليوم الجيش الوطنى يسيطر على اجواء المعركة وقادر على سحق اى رتل يتحرك على الارض مع قصف مخازن الزخيرة يجعل مليشياتكم كعصف مأكول وليس امامكم سوى الاستسلام التام او الموت الزؤام صدقنى الاستسلام هو الحل .استسلم تسلم .اما الهزيان فيعنى انكم ستصبحوا فى خبر كان

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