بيت المال: ردنا على حفتر سيكون قاسي وموجوع كما كان على تنظيم الدولة بسرت

ليبيا – علق آمر الإستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابع للمجلس الرئاسي إبراهيم بيت المال على القصف الجوي الذي إستهدف مدينة مصراتة أمس الاثنين.

بيت المال وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا اليوم الثلاثاء، قال:” سيكون الرد قاسي وموجعاً لحفتر كما كان قاسياً على تنظيم الدولة بسرت “، حسب قوله.

يشار إلى أن تصريحات بيت المال تأتي بعد إستهداف القوات المسلحة لمواقع المسلحين بمدينة مصراتة بـ 4 غارات سببت في انفجارات عنيفة للدخيرة المخزنة في هذه المواقع بعد استهدافها بشكل مباشر.

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